Due spritz e tramezzini in piazza Bra a 26 euro, sfogo social di un cliente vicentino: «I nuovi ladri»

Un paio di spritz e tramezzini decisamente indigesti per un illustratore/disegnatore berico, quelli consumati presso un noto bar sul Liston in piazza Bra a Verona. Il problema? A suo dire il costo eccessivo, tanto da rendersi necessaria la pubblicazione su Facebook dello scontrino incriminato con allegata predica contro il "caro prezzi" e, più in generale, la classe dei baristi paragonata testualmente ad un'associazione per delinquere: «Pago e capisco che i bar dei centri storici sono associati per delinquere, - scrive il cliente arrabbiato - rapinare, spolpare e nessuno dice nulla». Frasi un po' eccessive forse? Probabilmente sì, tanto che lo stesso cliente/fumettista arrabbiato, a distanza di qualche giorno, ha poi scritto un nuovo post su Facebook nel quale, tra le altre cose, afferma anche di volersi scusare «con il titolare del bar dove sono stato a Verona», poiché «dare del ladro non è corretto né educato».

Sta di fatto che la "notizia" ha ormai fatto il consueto giro del web e così lo scontrino da 26 euro di Verona ha rinfocolato le tradizionali polemiche sui pretesi prezzi esorbitanti in questo o quel locale. Il disegnatore vicentino nel suo post su Facebook racconta di aver fatto una gita a Verona con un'altra persona e di aver deciso di sedersi ai tavolini di un bar dinanzi all'Arena: «Visto il menù abbiamo optato per due tramezzini, un prosciutto e funghi ed uno al tonno e pomodori e due spritz uno Campari ed uno Aperol. Fine. Come da scontrino si evince che ho speso 26 euro, dove in un bar a Vicenza costa un euro e venti il tramezzino e due euro e cinquanta lo spritz, dunque totale 7,40 euro contro 26 di questi ladri patentati».

E ancora, il duro sfogo del cliente si amplia: «Cosa bisogna fare contro questi delinquenti che fanno pagare a noi le perdite del periodo Covid sebbene, dopo piagnistei e lacrime da coccodrillo hanno anche ricevuto ristori? Non di meno quando sono andato a ritirare l'auto al parcheggio fuori le mura, per tre ore e mezza di parcheggio: 14 euro! Morale: 26+14+7+16 euro di benzina. Totale: 64 euro per stare tre ore e mezza in centro a Verona. Forse questi ladri credono di essere al Cipriani o in centro a Parigi o non so mica dove».

Il titolare del locale veronese, interpellato dal quotidiano L'Arena, ha replicato così al cliente: «Credo che sette euro per uno spritz seduti a due passi dall’Arena non sia certo un prezzo così esagerato. A maggior ragione visto che portiamo sempre come minimo olive e patatine». In aggiunta il titolare ha anche sottolineato i costi di gestione di un locale come il suo: «Senza pensare alle 48 buste paga, siamo aperti dalle 7.30 del mattino alle 2 di notte, i costi sono pazzeschi. Ripeto, mi pare una polemica senza senso, a maggior ragione noi abbiamo tutti i prezzi esposti in maniera chiara».