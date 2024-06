Pochissimi nuovi nati chiude la primaria di Valle San Floriano

La scuola primaria “V.Andriolo” di Valle San Floriano, a Marostica, chiuderà a partire dal prossimo anno scolastico. A darne notizia è l'Amministrazione comunale. Le motivazioni sono legate alla riduzione della natalità.

Nel 2020 c'è stato il culmine del record negativo: "con 82 nati registrati nel nostro Comune - spiega l'Amminsitrazione - Dal 2021 i nati in territorio comunale hanno un trend positivo con 102 nati rispetto alle annualità precedenti con un 2024 che registra nei primi 5 mesi già 50 piccoli nuovi concittadini".

La proposta dell’Amministrazione comunale alle famiglie dei bambini già iscritti e presenti nella scuola primaria di valle San Floriano è quella del trasferimento, mantenendo le classi unite, nella struttura di San Luca, conservando quindi la possibilità di frequentare una scuola di frazione in un contesto ambientale diverso da quello del centro storico, come scelto dalle famiglie all’inizio del percorso scolastico.

Se confermato dalle famiglie, questo sarà affiancato dal massimo supporto che l’Amministrazion comunale potrà dare per quanto di competenza con la predisposizione del trasporto scolastico gratuito presso il plesso collinare. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale si è già attivata per ragionare su possibili riqualificazioni del plesso di Valle San Floriano in vista di possibili nuovi servizi con la ripartenza dei trend positivi.

«Comprendiamo il disagio e le difficoltà che questa chiusura potrà causare alle famiglie coinvolte - ha dichiarato il sindaco Matteo Mozzo- e ci impegniamo a garantire il massimo supporto durante questa transizione, collaborando con le famiglie per trovare soluzioni adeguate che possano rispondere alle loro esigenze educative e logistiche. Il nostro obiettivo è lavorare insieme per invertire la tendenza demografica e assicurare un futuro prospero e sostenibile per Marostica. Ringraziamo tutte le famiglie e i cittadini per la comprensione e il supporto in questo momento non facile ma che sapremo trasformare da problema in opportunità ulteriore di crescita».