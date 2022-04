Comune al fianco dei commercianti: plateatici gratuiti per bar, ristoranti e pizzerie

Plateatici gratuiti per bar, ristoranti e pizzerie. É la decisione presa dal Comune di Arzignano attraverso una delibera: "Rendiamo grauiti e senza limiti temporali o di spazio, tutti i plateatici all'aperto dei pubblici esercizi che somministrano cibi e bevande", spiegano il sindaco Alessia Bevilacqua e l'assessore al commercio Enrico Marcigaglia.

"L'obiettivo è multiplo - sottolinea il primo cittadino - aiutare una categoria molto colpita dalla pandemia e allo stesso tempo vivacizzare l’incontro della cittadinanza nelle piazze e nelle vie del paese, permettendo inoltre una riqualificazione estetica di alcune zone della città."

L'iniziativa, vuole quindi dare una prospettiva certa ai commercianti e prevede un impegno del Comune di circa 30 mila euro annui e vuole essere un forte ed importante incentivo finalizzato a valorizzare e promuovere la qualità dell'esperienza di partecipazione alla vita sociale e commerciale di Arzignano.

Complessivamente, la gratuità interesserà circa 40 locali, che avranno modo così di investire nelle loro aree esterne (plateatici) per offrire ai clienti e ai cittadini un'esperienza aggiuntiva durante la bella stagione estiva.



Il regolamento è stato studiato per essere retroattivo e quindi valido a partire dal 1 Aprile 2022, data con la quale lo Stato ha decretato la fine dell'emergenza pandemica.



L'obiettivo dell'amministrazione Bevilacqua è quello di riportare in piazza le persone, le famiglie e i bambini.