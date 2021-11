Plateateci, il Comune dimezza il canone a bar e ristoranti per tutto il 2022

Per tutto il 2022 i bar e ristoranti che hanno plateatici in città potranno beneficiare di uno sconto del 50 per cento sul canone unico patrimoniale.

Lo ha deciso la giunta nei giorni scorsi, considerato il perdurare della difficile situazione economica che ha fortemente penalizzato questa categoria di operatori.

“Ad oggi il governo non ha ancora previsto misure per sostenere, per il 2022, questa specifica realtà economico-produttiva – spiega l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine –, pertanto ci sembrava doveroso intervenire a supporto della categoria con un abbattimento del 50 per cento del canone per i plateatici per il prossimo anno. Un segnale tangibile da parte dell’amministrazione comunale per continuare a sostenere l'economia cittadina e dare prospettiva e certezza a un settore come quello degli esercizi pubblici”.