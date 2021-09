Quartieri, i volontari raccolgono oltre tre quintali di rifiuti abbandonati

Ieri 5 settembre 2021 si è conclusa la quinta manifestazione per la raccolta rifiuti organizzata dalla associazione Plastic free onlus. A livello territoriale, l'associazione è rappresentata da Roberto Longo, referente per la città di Vicenza e la sua provincia. «Le raccolte di gruppo di rifiuti abbandonati - fa sapere Longo in una breve nota diramata ieri - sono un veicolo eccezionale per creare sensibilizzazione su questa tematica e attirare l'attenzione di molti. È stato riconfermato il successo - aggiunge Longo - delle precedenti edizioni con ben quarantasei persone presenti. Questa formula itinerante attraverso i quartieri della città di Vicenza sta creando sensibilizzazione sul fenomeno dei rifiuti abbandonati» prosegue il referente. Secondo quest'ultimo la chiave del successo di questi eventi va ricercata negli appuntamenti completamente gratuiti e su base volontaria: «i partecipanti hanno modo di mettersi in gioco assieme agli altri ed è una soddisfazione grandissima condividere e svolgere in gruppo queste bonifiche ambientali». Poi un'altra considerazione: «Vorrei sottolineare anche un'altra particolarità che mi ha fatto molto piacere: hanno partecipato come volontari alcuni miei colleghi di Volksbank - Banca Popolare dell'Alto Adige. Sapevano di questo mio impegno come volontario dell'associazione Plastic free e hanno deciso di affiancarmi in questa giornata di raccolta rifiuti. Un ringraziamento particolare va anche a Volksbank per aver sostenuto economicamente le spese organizzative di questo evento» il 26 settembre 2021, è in programma un evento simile, si legge nella nota, ma organizzato su scala nazionale. Alla fine della giornata «i volontari hanno raccolto oltre trecento kili di materiale».