Piazzetta San Giacomo, la stonatura grigia del negozio Benetton nel cuore di Vicenza

Piazzetta San Giacomo si raggiunge da una laterale di Corso Palladio, stradella San Giacomo, che porta in Contra’ Riale. È questo uno dei tanti gioielli nascosti di Vicenza, un angolo recentemente ristrutturato che restituisce in qualche modo un’idea “verde” di città. I lavori, iniziati con la precedente amministrazione, hanno ridato splendore a un’area rimasta in stato di degrado per decenni. Sono stati infatti demoliti gli ex bagni interrati ed è stata rifatta una nuova pavimentazione. Inoltre è nata una nuova area verde con la messa a dimora di alberi e di una siepe floreale sopra a un tappeto erboso. La cura dello piazzetta è stata poi affidata, con delibera comunale, al titolare dell’Osteria Bertoliana – tipico ristorante vicentino che recupera le tradizioni culinarie del territorio – il quale assicura lo sfalcio e verifica il corretto funzionamento dell’irrigazione nella nuova area verde, attività fino ad oggi affidate ad Amcps. Un esempio eccellente, in poche parole, di come far rinasce una “corte sconta” in un’ottica green. È giusto dire che “si poteva fare di più”, come si evince da un progetto messo a punto dall’associazione “Amici di Piazzetta San Giacomo” il quale proponeva il recupero degli ex bagni interrati – che alla fine sono stati eliminati e sotterrati – per attività al servizio dei cittadini e il recupero del muro esterno della chiesa, all’angolo con Contra’ Riale, come “tela” per murales, a oggi ancora deturpato.

E poi, ancora più evidente, è la stonatura di grigio della facciata del negozio Benetton. La parete si affaccia sulla piazzetta, mostrando un’intelaiatura per il verde verticale rimasta tristemente vuota. Il progetto originale della multinazionale di Treviso prevedeva “una maglia di cavetti metallici che sorregge il rampicante vegetale e si sagoma sulle differenti altezze dell'edificio preesistente”. Del verde, però, ancora nessuna traccia, è rimasta solo l’intelaiatura e quel colore antracite, tra i più tristi di tutti quelli dell’United Colors.

“Abbiamo contattato la sede centrale di Benetton a Treviso per chiedere se ripristineranno il verde previsto nel progetto originario – spiega l’associazione “Amici di Piazzetta San Giacomo” - ci hanno risposto che per il momento non sono previsti interventi”. Quindi la facciata sembra destinata a rimanere grigia e la “maglia di cavetti metallici” disoccupata. A meno che il Comune non faccia uno sforzo ulteriore per convincere l’azienda a rispettare la promessa. Un ultimo tocco di colore, insomma, per completare l’opera.