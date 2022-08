Pianta di cannabis davanti alla stazione ferroviaria: "Non ha nessun principio attivo"

Il video, apparso sui social è diventato virale. La polizia locale ha stabilito, con delle verifiche, che non si tratta di marijuana

Una piantina di marijuana il stazione a Vicenza? Il video apparso nella giornata di giovedì sui social è diventato subito virale e mostra una pianta le cui foglie assomigliano a quelle della cannabis. In realtà, come comunica la polizia locale della città che ha fatto un sopralluogo, si tratta di una normale "erbaccia"

"In riferimento al video in diffusione in queste ore su alcuni social locali riguardante le immagini di una pianta di fronte alla stazione ferroviaria di Vicenza, che si asserisce essere di cannabis - scrive il comando della polizia locale - si comunica che, a seguito di un sopralluogo e conseguenti verifiche da parte della polizia locale, si tratta di una pianta erbacea senza alcun principio attivo".