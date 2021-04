Piano vaccinale Veneto: la proiezione per i prossimi mesi, quando potremo vaccinarci

"Il piano si basa sulle forniture, non sulla potenzialità di vaccina", spiega l'ingenier Paolo Fattori presentando quella vuole essere una sorta di tabella di marcia da qui all'estate e che permette di avere una previsione su quando uno potrà vaccinarsi.

"I vaccini a disposizione oggi - sottolinea Fattori - sono Pfizer (dai 16 anni in su e fragili), Moderna (dai 18 in su e fragili), AstraZeneca (maggiori 60 anni), Johnson e Jonhson (superiore 60 anni)". Vaccini che sono stati forniti alle Regioni secondo il piano nazionale. Bisogna fare un distinguo su quello che era previsto e su quello che è stato effettivamente consegnato: "La differenza delle consegne previste al 30 aprile - sottolinea Fattori - prevede che il primo trimestre si è chiuso per il Veneto con un -10,62%. Aprile ha avuto un calo ancora più significativo -51% ipotetico perchè nel piano di governo erano previsti due vaccini: Curevac (tedesco che non è stato ancora autorizzato) e Jonhson e Johnson. Tenuto conto di questo complessivamente c'è stato un -32%".

Lo sviluppo delle possibili slot vaccinali è dunque questo: "Gli over80 li consideriamo conclusi (finestra che rimarrà sempre aperta perchè magari una persona non si è potuta vaccinare in quanto infetta e questo fa sì che si potrà vaccinare in qualsiasi momento) i fragili e gli over 70 vanno in parallelo ( i fragili vanno un po' più lunghi perchè prevedono la vaccinazione a domicilio). La coorte dei 70-79 si prevede di chiuderla tra il 3 e il 9 maggio. I 60-69 dal 3 maggio al 6 giugno. 59-50, dal 31 maggio all'11 luglio, 49-40 8 agosto al 5 settembre, 39-30 dal 2 agosto al 5 settembre, 29-20 30 agosto al 3 ottobre...il 19enne (classi 16-19) 27 settembre parte con le prime dosi".

Il piano previsionale sarà aggiornato ogni due settimane, sulla base delle forniture effettive.