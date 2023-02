Nuovo piano per la città storica di Vicenza, Rucco: "Evitiamo la trasformazione di negozi in garage"

È stato presentato in Comune a Vicenza ed è pronto per essere discusso in commissione territorio per poi approdare in consiglio comunale il nuovo piano per la città storica di Vicenza che andrà a sostituire la disciplina vigente, datata 1979, nota come "piano Coppa". Il piano, come specifica l'amministrazione comunale, è stato voluto "per promuovere una rigenerazione fisica, funzionale, sociale ed economica della città storica attraverso alcuni punti come le eccellenze urbane e architettoniche, il buon abitare, il welfare urbano e la città pubblica, la “rete” commerciale, la rete ecologica e il paesaggio urbano, la mobilità sostenibile".

"È un momento assolutamente epocale per la città storica di Vicenza – afferma il sindaco Francesco Rucco – perché con questo piano andiamo ad aggiornare le regole fissate dal "piano Coppa" che è stato redatto nel 1979. Da allora sono cambiate tantissime cose: siamo diventati città Unesco e ci sono obiettivi, opportunità ed esigenze molto diverse che dovevano essere per forza riviste in chiave moderna ed eco-sostenibile. Rimarranno invariate le forme di tutela verso i siti sensibili, ma si daranno linee guida molto più snelle con alcune aperture verso lo sviluppo di forme di energia rinnovabile e agevolazioni per il recupero di edifici grazie a una maggiore flessibilità che ha come obiettivo principale quello di riportare residenti in centro storico. Vogliamo, inoltre, valorizzare ulteriormente gli spazi pubblici e difendere le attività commerciali, proteggendo le vie principali da trasformazioni che le potrebbero svilire, come, ad esempio, la trasformazione di negozi in garage”.

Nicolai: "Il Sindaco coinvolga la città e lasci l'adozione alla prossima Giunta"

Sulla questione interviene a gamba tesa Leonardo Nicolai, consigliere comunale di Coalizione Civica e vicepresidente della Commissione Territorio: "Sul Piano del Centro Storico stiamo vedendo un'accelerazione incomprensibile che non ripara anni d'immobilismo. Pochi giorni fa è arrivato l'invito alla conferenza stampa di presentazione del Piano del Centro Storico, convocata appunto per oggi. Mi sono prontamente attivato con gli uffici competenti per capire quindi che iter fosse previsto, e le paure sono diventate possibili realtà: la settimana prossima è convocata già una Commissione Territorio per la presentazione del Piano. Non è dato però sapere se vi sarà un percorso importante in tal senso di confronti con le categorie e di approfondimenti specifici"

"Oggi il piano ancora non è disponibile per noi consiglieri, pur essendo stato presentato alla stampa – continua Nicolai – Dopo l'arrivo del progetto definitivo della TAV in pieno agosto, la presentazione del PUMS giunta in Commissione ad appena 10 giorni dalla scadenza del tempo utile per presentare le osservazioni, ormai non sembra più essere un caso: pare esserci un chiaro intento nel mettere in difficoltà noi consiglieri. Ora tocca al Piano Particolareggiato del Centro Storico, piano che doveva esser pronto ancora anni fa, e che ora c'è il rischio venga adottato in Giunta e portato in Consiglio a pochissimi giorni dalle elezioni. Un'accelerazione che pare dettata unicamente dal vantarsi di aver effettivamente fatto qualcosa. Ma gli anni di immobilismo che hanno segnato Vicenza sono evidenti a tutti. Nel frattempo infatti più di 300 famiglie aspettano risposte per il Piano Interventi, di cui nessuno infatti fa più menzione". Nicolai quindi chiude con un appello: "Se il Sindaco vuole dare un'altra immagine ci dica quale percorso di coinvolgimento sul Piano del Centro intende mettere in campo per noi consiglieri e per la città e lasci l'adozione del Piano alla prossima Giunta alla fine del percorso partecipativo."