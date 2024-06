La città di Vicenza si rifà il look: pronto piano asfaltature da 1,8 mln di euro

Pronto il piano delle asfaltature che, fino alla fine dell’anno, interesserà le strade e i marciapiedi comunali di Vicenza. Il ripristino del manto stradale riguarda 12,5 chilometri di strade comunali, per un totale di 78.000 metri quadrati di nuove pavimentazioni, a cui si aggiungono interventi su 2,5 km di marciapiedi, per una superficie di ulteriori 4.500 metri quadrati.

I lavori vedranno in prima linea il Comune di Vicenza, in collaborazione con Amcps, V-Reti e Viacqua, nell'ambito dell'adempimento al regolamento per l'esecuzione di scavi su strade comunali, che prevede il ripristino definitivo delle pavimentazioni a seguito di lavori di potenziamento, aggiornamento o estensione delle reti di sottoservizi. Il costo complessivo dell’opera sarà di circa 1.800.000 euro, di cui 918.000 finanziati dal Comune, divisi in 728 mila euro per le strade e 190 mila per i marciapiedi.

«Questo piano degli interventi di ripristino del manto stradale e di manutenzione dei marciapiedi è frutto di un importante lavoro di squadra - ha spiegato Cristiano Spiller, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, durante una presentazione avvenuta questa mattina a Palazzo Trissino, assieme a Giacomo Bortolan di Vi-Reti, Massimo Dalle Ave di Amcps e Alessandro Paris di Viacqua -. Per pianificare questa serie di interventi c’è infatti stato un attento coordinamento tra i vari soggetti che operano sui lavori stradali. Questa sinergia tra Comune, Amcps, Vi-Reti e Viacqua ci permette di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e di evitare sovrapposizioni tra cantieri. Con questo piano, inoltre, l’Amministrazione conferma massimo impegno e attenzione sul fronte delle manutenzioni stradali e dei marciapiedi, investendo quasi un milione di euro del proprio bilancio nell’ambito di una programmazione del valore complessivo di 1 milione e 800 mila euro».

Alcuni interventi del piano sono già stati portati a termine nelle scorse settimane in leva’ degli Angeli, da parte del Comune, in strada Marosticana, piazza Duomo e via Capraia, da parte di Vi-Reti, e in via Valdagno, via Pellico, via Natta e sempre in levà degli Angeli, da parte di Viacqua.

Nei prossimi mesi le strade interessate da lavori curati dal Comune saranno via Emanuele Filiberto di Savoia, via Brigata Regina, via Brigata granatieri di Sardegna, via De Amicis, via Battaglione Monte Spluga, via Monte Vodice, via Battaglione Aosta, viale del Mercato Nuovo, corso Santi Felice e Fortunato, viale Battaglione Framarin, ponte viale d’Alviano, via Fra Paolo Sarpi, via Galilei, viale della Tecnica e viale della Scienza.

Quelle interessate dai lavori di Vi-Reti saranno invece strada della Paglia, strada Postumia, strada Commenda, strada Setteca' da strada Paradiso alla ferrovia, strada Setteca' dal civico 432 alla ferrovia, strada Setteca' da Ca' Balbi al civico 392, laterale strada Ca' Balbi civico 490, strada Ca' Balbi, strada Caveggiara, via Cipro, stradella Stalli, corso Santi Felice e Fortunato, via Bachelet, via Miani, strada Maglio di Laghetto, via Giorgione, via dalla Scola, via Corbetta, via Cimarosa e via d'Acquisto.

Infine, le strade interessate dai lavori di Viacqua saranno via Falzarego dal civico 65, stradella Rotonda, via Vigolo e via Magenta.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alla manutenzione dei marciapiedi. Il settore Mobilità, trasporti e infrastrutture del Comune, nell'ambito del Piano di abbattimento delle barriere architettoniche (Peba), interverrà infatti sui marciapiedi del quartiere delle Cattane, lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto, in via Bainsizza, via Thaon di Revel, via Monte Spluga e via Brigata Granatieri di Sardegna. Successivamente i cantieri si sposteranno in via Porto Godi e via Zaguri. Amcps interverrà invece in via Piccoli, via Zambeccari, via Dian, via Quadri e via Rossini.