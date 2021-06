Una piazza per Michele, la petizione corre sul web: oltre 2mila firme raccolte

Un gruppo di fans del giovane cantautore rosatese ha lanciato un'iniziativa per tenere vivo il suo ricordo

A meno di un mese dalla scomparsa di Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, il ricordo del giovane cantante è sempre vivo nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuto e supportato nella sua carriera di cantante.

Ecco che tra le proposte per tenere vivo il suo ricordo è partita una raccolta firme online per intitolargli una piazza nella sua Rosà. In pochissimo tempo sono già oltre 2mila le firme raccolte.

Come aderire alla petizione

https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/comune_di_rosa_diamo_il_nome_di_michele_ad_una_piazza_in_sua_memoria/?cGoHwsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1242391-diamo_il_nome_di_michele_ad_una_piazza_in_sua_memoria&utm_term=GoHwsb%2Bit&fbclid=IwAR1-DWW1Nuf1-ZPFTDUQgpcJVufxrPV1Wwu_rO2GicD-LDZZqA77TrG4XeU