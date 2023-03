«Invisibili»: va in scena la prima per l'Alto vicentino

Domani alle 20,15 al teatro comunale di Thiene in via Bassani 28 sarà proiettato il documentario «Invisibili». Si tratta di un lavoro «col quale il regista Paolo Cassina ha affrontato il tema degli effetti avversi ascrivibili ai cosiddetti vaccini contro il Covid-19» fa sapere Stefania Marchesini. Ex insegnante di scuola superiore Marchesini è tra gli attivisti delle «Rete libera scelta» che si è spesa perché l'evento di domani «che ha già fatto registrare il tutto esaurito in termini di prenotazioni» potesse concretizzarsi. Più nel dettaglio la proiezione è stata organizzata e promossa dall'associazione «Imprenditori per la libertà». Il suo vicepresidente l'imprenditore Marco Rigon sottolinea come l'iniziativa sia in linea con quelle similari già promosse dalla stessa associazione: che nei mesi passati si era soffermata sulla questione delle «limitazioni imposte dalla normativa» tesa al contenimento del Sars-Cov-2 «sui luoghi di lavoro a partire dal Green pass». Domani in sala «saranno presenti diverse persone che hanno avuto problemi di salute» che gli stessi hanno registrato dopo l'iniezione vaccinale spiega Lesli Lincetto che di «Imprenditori per la libertà» è la presidente. Quest'ultima aggiunge poi che le serate informative promosse dall'associazione sono sempre «aperte a tutti» nonché al confronto «con le comunità e con le autorità. Queste ultime peraltro, spesso senza successo però, vengono comunque sempre invitate». Marchesini, Rigon e Lincetto, che provengono tutti dall'Alto vicentino dove «Invisibili sarà proiettato per la prima volta», hanno ribadito il proprio punto di vista ai microfoni di Vicenzatoday.it proprio davanti al teatro di via Bassani.

