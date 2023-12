Perdita idrica a Borgo Berga: sottopasso stradale chiuso

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, il pronto intervento di Viacqua è intervenuto in seguito alla segnalazione di una perdita idrica a Borgo Berga a Vicenza, in via Giorgio Oliva.

Arrivati sul posto si è capito che la rottura, che ha generato anche un cedimento stradale, è di una certa importanza, pertanto è stato necessario procedere alla chiusura immediata del sottopasso stradale di via Giorgio Oliva e alla conseguente disposizione della viabilità alternativa.

Alle 14.30 è previsto l'inizio delle attività di scavo per individuare l'esatta conformazione della perdita e organizzare le operazioni di riparazione. Queste ultime potrebbero richiedere anche la temporanea interruzione della fornitura idrica. Nelle prossime ore saranno pertanto forniti ulteriori aggiornamenti in base all'avanzamento dell'intervento.