Lei perde la vista, il piccolo condomino le legge i libri

La storia di una bella amicizia tra una donna ed un bambino arriva da Verona.

A raccontarla è l'Ansa. Lei è Paola Toldo, 55enne originaria di Valdastico ma residente a Verona, che in seguito ad una grave malattia ha perso la vista. Lui è Erik, un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare. La grande passione di Paola è la lettura ed in passato donava spesso libri ad Erik, di famiglia albanese che abita sul medesimo pianerottolo, che ora la sostiene leggendo per lei.

«Erik è cresciuto conoscendo bene la mia situazione, che ha vissuto giorno per giorno», ha spiegato all'Ansa la 55enne, che non ha figli ed ha seguito il ragazzino, suo vicino di casa, nella sua crescita. Paola, grazie agli audiolibri, era riuscita a continuare a coltivare la propria passione, ma un giorno Erik le ha mandato un messaggio vocale su WhatsApp, nel quale leggeva con trasporto il primo capitolo di un libro che lei stessa le aveva regalato: "Il piccolo alpino" di Salvatore Gotta.

Un bellissimo gesto che colpito la donna, la quale lo ha invitato a non preoccuparsi di lei e di badare a scuola e giochi. Erik però le ha mandato un altro capitolo letto da lui e i due ora discutono che termini più obsoleti che il ragazzino incontra nei testi.