Pedemontana, entro gennaio l'innesto con A27: «Fine lavori la prossima estate»

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, aggiorna con queste parole il cronoprogramma dei lavori in corso. «L'atteso innesto con l'A27 è già completato ma serve il via libera del concessionario che ha in gestione anche l'A27 per inaugurare ufficialmente il tratto. Finite le pratiche e ottenute le autorizzazioni dei collaudi, ci sarà il taglio del nastro. Sul versante vicentino, invece - conclude Zaia -, dovremmo essere in grado di aprire il tratto fino a Montecchio già nella primavera del 2023, al più tardi entro giugno. Abbiamo però l'innesto con il casello di Montecchio che non è di nostra competenza ma di Autostrade per l'Italia che potrebbe portare ad un ritardo del completamento, ma entro la fine della prossima estate noi contiamo di aprire l'intera opera al traffico».