Paulo Coelho ha firmato e rilanciato la petizione online per salvare il convento dei frati di Bassano

"Paulo Coelho ha firmato la petizione 'Salviamo i Frati di Bassano', che ha poi rilanciato sulla sua pagina Facebook. Ha aderito alla richiesta di Giuseppe Aquila di prestare anche la sua voce, così importante e seguita nel mondo e tra i cristiani, per questo appello": a darne l'annuncio l'Assessore regionale del Veneto Elena Donazzan con un suo post nel gruppo facebook 'Salviamo i Frati di Bassano', un gruppo che in questi giorni sta rilanciando l'omonima mobilitazione.



"Coelho venne a Bassano del Grappa nel marzo del 2012 per la presentazione della penna Montegrappa ispirata al suo libro L’Alchimista" ha ricordato poi Donazzan che è tra i promotori di questa petizione, concludendo "è tra gli autori più importanti al mondo, di maggiore successo editoriale nella letteratura moderna. È il secondo autore più ricco al mondo dopo J.K.Rowling: i suoi libri sono tradotti in tutte le lingue. Coelho è uomo di fede, dedito alla preghiera: per questo ha accolto l’appello di Giuseppe Aquila a sostenere l'iniziativa per non far chiudere il convento di Bassano" Donazzan ha anche postato alcune foto della presentazione della penna per L'Alchimista del 2012, dove Coelho è immortalato con Giuseppe e con Gianfranco Aquila, il fu Presidente di Penne Montegrappa recentemente scomparso e molto legato ai Frati di Bassano.