Pasqua al museo, oltre 11mila ingressi: +36% rispetto all’anno scorso

Weekend pasquale all’insegna della cultura quello appena trascorso da migliaia di vicentini e turisti in città, con il 36% di visitatori in più rispetto all’anno scorso a monumenti, mostre e musei della città.

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile, infatti, ai Musei Civici si sono registrati 9.681 ingressi: il 25,13% in più rispetto all'anno scorso, quando erano stati registrati 7.737 ingressi.

Molto visitata anche la mostra "I creatori dell'Egitto eterno", allestita in Basilica palladiana fino al 28 maggio: con questo weekend pasquale ha raggiunto quota 65.115, registrando 2.186 ingressi, più del doppio dei 952 visitatori registrati dalla mostra "La fabbrica del Rinascimento" nel fine settimana pasquale del 2022.

Il totale complessivo degli ingressi registrati dalle sedi museali e dalla mostra "I creatori dell'Egitto eterno" è pertanto di 11.867 unità, pari al 36,57 % in più rispetto al fine settimana pasquale del 2022, quando erano stati registrati 8.689 ingressi.



“Mese dopo mese – commenta l’amministrazione – aumenta il numero di turisti che scelgono Vicenza città arte come meta delle proprio visite, grazie ai suoi monumenti e musei e alle mostre che, come questa sull’antico Egitto, incontrano l’interesse del grande pubblico”.

Nel dettaglio, il monumento più visitato in città risulta essere sempre il Teatro Olimpico, con 3.564 ingressi registrati tra sabato a lunedì. Negli stessi tre giorni la Basilica palladiana è stata vista da 2.840 persone, oltre alle 2.186 che si sono recate alla mostra "I creatori dell'Egitto eterno". Seguono Palazzo Chiericati, sede del museo civico (1.162 ingressi), la Chiesa di Santa Corona (1.027 ingressi), le Gallerie di Palazzo Thiene (644 ingressi), il Museo del Risorgimento e della Resistenza (263 ingressi) e il Museo Naturalistico e archeologico (181 ingressi).