Emergenza Covid-19, donate 250 colombe pasquali all’ospedale San Bortolo

L’iniziativa solidale è stata realizzata da Arcigay Vicenza e promossa dall’amministrazione comunale per esprimere un ringraziamento agli operatori sanitari impegnati ogni giorno in prima linea nell’emergenza e per rinnovare la vicinanza a tutte le persone colpite dalla pandemia di Coronavirus.

Alla consegna erano presenti il direttore generale dell'Aulss 8 Berica Maria Giuseppina Bonavina, il direttore sanitario Salvatore Barra, il presidente di Arcigay Vicenza Thomas Tedesco, l’assessore al sociale del Comune di Vicenza Matteo Tosetto e l’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi.