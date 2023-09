Partono i lavori di completamento della pista ciclabile tra Vicenza e Caldogno

In bicicletta in sicurezza da Vicenza a Caldogno, costeggiando il Parco della Pace. Il completamento dell’itinerario ciclabile tra i due Comuni, che prevede anche la realizzazione di una passerella sul Bacchiglione all’altezza del ponte del Marchese, prenderà forma grazie ai lavori che cominciano in questi giorni e dureranno nove mesi. L’intervento prevede anche un percorso di circa 150 metri lungo l’argine del Bacchiglione che costeggia il lato nord del Parco della Pace dove è previsto un accesso ciclopedonale.

Il nuovo tratto ciclabile, che si innesta su quello già esistente lungo strada Sant'Antonino, avrà una lunghezza complessiva di un chilometro e mezzo, suddiviso in tre opere, per un costo complessivo di quasi 1 milione 800 mila euro, compresa la realizzazione della nuova passerella sul Bacchiglione. Un primo intervento, tutto nel Comune di Vicenza, è finanziato per 400 mila euro con fondi Pnrr nell'ambito degli investimenti per il completamento delle ciclovie portanti di collegamento sovracomunale.

Il secondo e il terzo intervento riguardano opere gestite dal Comune di Caldogno, capofila di uno specifico protocollo d'intesa, per ulteriori 1 milione 357 mila euro, di cui 624 mila euro finanziati dalla Provincia di Vicenza, 393 mila euro dal Comune di Vicenza con fondi Pnrr e 340 mila euro dal Comune di Caldogno in committenza congiunta con Viacqua che realizzerà i lavori dell'acquedotto. Garantendo il collegamento tra il capoluogo e Caldogno, la nuova ciclopista punta a favorire gli spostamenti in bicicletta sovracomunali tra casa e scuola e casa e lavoro, come previsto dal piano urbano della mobilità. Costituirà inoltre un percorso protetto per raggiungere sulle due ruote nel tempo libero la grande area verde del Parco della Pace.