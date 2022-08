Partono i lavori di asfaltatura in centro, disagi per la viabilità

A partire da lunedì 8 agosto prenderanno il via, salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori di asfaltatura in contrà San Francesco e contrà San Marco.

La manutenzione straordinaria della pavimentazione si protrarrà per l’intera settimana. Nel corso dei lavori verrà istituito il senso unico alternato garantendo il transito dei veicoli. In entrambe le vie sarà vietata la sosta. Non saranno attuate modifiche al servizio di trasporto pubblico locale.

L’intervento prevede la scarifica della pavimentazione e la successiva stesura di conglomerati bituminosi modificati, dei materiali che prolungano la vita utile della pavimentazione e migliorano la resistenza al carico degli autobus. Nel corso del cantiere verranno messi in quota i chiusini che non dovessero risultare complanari al manto stradale. Al termine dei lavori seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Ma non è tutto. Per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale a cura di Amcps, da lunedì 8 a venerdì 13 agosto contrà Apolloni rimarrà chiusa al transito.

Sarà sempre consentito il passaggio di pedoni e frontisti, compresi quelli di contra’ Canove. Gli autorizzati all'accesso alla Ztl dal varco 6 potranno accedere attraverso contra' Zanella, il cui senso di marcia verrà variato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. Sono previste deviazioni delle linee degli autobus, segnalate sul sito di Svt.