Partita a scacchi, si cercano le nuove Lionora e Oldrada: tutte le info

Arriva da Pro Marostica il tradizionale appello alle giovani per partecipare al bando di Lionora e Oldrada, con una novità per questa edizione: le partecipanti potranno risiedere o domiciliare nel territorio della Podesteria di Marostica 1454. Saranno infatti ammesse alla selezione le giovani dai 18 ai 32 anni non solo del Comune di Marostica ma anche di Bassano del Grappa (Destra Brenta), Breganze, Bressanvido, Colceresa, Fara Vicentino, Nove, Pianezze, Pozzoleone, San Giorgio di Perlena, Schiavon, Sandrigo, Salcedo.

Le protagoniste femminili della celebre Partita a Scacchi saranno scelte da una rosa di candidate che la leggenda vuole graziose e di questa terra. L’iconografia assegna una chioma dorata alla figlia del Governatore che andrà in sposa al vincitore della gara di scacchi, mentre la sorella di Taddeo Parisio sarà bruna, anche se nella storia della Partita non sono mancate eccezioni. A fare la differenza saranno come sempre portamento ed eleganza all’altezza di una delle rappresentazioni storiche più importanti al mondo.

Le nuove Lionora e Oldrada per l’edizione del 2024 dello spettacolo saranno proclamate, fra una rosa di finaliste ad insindacabile giudizio della giuria, il 3 settembre 2023, nel corso di una festa medioevale che corona il ricco programma di celebrazioni in onore dei 100 anni della Partita a Scacchi a personaggi viventi di Marostica.

“Si tratta di ruoli sicuramente ambiti – commenta il presidente di Pro Marostica Simone Bucco - che negli anni hanno assunto significati diversi: non solo una passerella di bellezza nel corso dello spettacolo, ma anche la capacità di rappresentare la Partita a Scacchi nei tanti momenti di promozione e nelle trasferte. Imprescindibile l’amore per la città e per la rievocazione: spesso il ruolo è stato assegnato a chi ha vissuto fin da piccola lo spettacolo, interpretando altre parti. Insomma, un sogno che si realizza per chi è sinceramente affezionato a questa tradizione”.

Le domande di partecipazione devono giungere agli uffici di Pro Marostica entro il 2 luglio 2023, mentre le selezioni sono fissate poi per il 4 luglio (ore 20:30), 8 luglio (ore 9:00) e 22 luglio (ore 9:00, con prova costume), fino alla selezione finale del 3 settembre (ore 16:00). Il regolamento del bando è consultabile nel sito www.marosticascacchi.it

Il programma delle celebrazioni per il centenario della Partita a Scacchi (1923 – 2023) prevede un calendario di incontri con personalità di spicco del mondo accademico, culturale e giornalistico italiano che, partendo da tematiche derivate dalla Partita a Scacchi, accompagnano i partecipanti verso una esplorazione della contemporaneità, oltre ad una importante mostra storica che sarà inaugurata il 22 luglio al Castello Inferiore