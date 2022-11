Park Fogazzaro, file lunghissime. «Questa la bellissima figura che ci fa oggi la città»

Ancora disagi a park Fogazzaro. Nella giornata di oggi, domenica 6 novembre, si sono infatti registrate file lunghissime per il pagamento, parrebbe a causa dei casse e sbarre bloccate. A segnalare l’accaduto è il consigliere comunale di Vicenza Raffaele Colombara.

«Ennesimo scandalo nella gestione parcheggi a Vicenza – le parole di Colombara -.Immagini da park Fogazzaro che ritraggono file immense di persone in attesa di pagare il biglietto per uscire. Segnalazioni di casse e sbarre bloccate. Nessun presidio da parte dell'azienda, né della polizia locale per risolvere il grave disagio. Oltre un’ora di attesa e cittadini infuriati. Anche ieri sera stesse scene».

«In occasione delle celebrazioni del centenario della sezione Ana di Vicenza Monte Pasubio - prosegue questa la bellissima figura che ci fa oggi la città. Una cartolina di cui andare proprio fieri. Un atto corretto, come succede in molte altre città in occasione delle adunate, sarebbe stato aver lasciato i parcheggi gratuiti con le sbarre alzate in uscita».