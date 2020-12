Parco della Pace, fatte brillare sul posto le ultime bombe

Sono stati fatti brillare tra venerdì e martedì gli ultimi 83 ordigni rinvenuti nelle scorse settimana al Parco della Pace durante le operazioni di scavo per la riqualificazione della grande area verde.

Le operazioni di brillamento sono state eseguite dagli artificieri del quinto reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano, Ufficio BCM (Bonifica Campi Minati) di Padova.

Le bombe sono state fatte brillare direttamente sul posto. Le lavorazioni in corso nelle zone limitrofe sono state brevemente interrotte per permettere agli artificieri di operare in piena sicurezza.

L'intervento va ad aggiungersi a quello relativo ai 56 ordigni bellici ritrovati nei mesi scorsi e fatti brillare a metà ottobre. Allo stato attuale l'area risulta libera da bombe. Il cantiere per la realizzazione del nuovo parco prosegue quindi la sua attività. Tutte le opere di scavo sono precedute da verifiche con georadar e assistente rastrellatore.