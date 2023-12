Sosta gratuita, le prime due ore al park Le Piazze non si pagano

A partire da oggi, martedì 5 dicembre, torna la gratuità del parcheggio "Le Piazze" per le prime due ore: un incentivo per quanti sceglieranno di visitare il centro storico cittadino per comprare regali di Natale o partecipare alle numerose attività in programma in occasione delle festività natalizie.

Fino al prossimo 6 gennaio 2024 sarà possibile lasciare l’auto in sosta, in uno spazio comodo a ridosso del centro storico, e iniziare a pagare solo a partire dalla terza ora, sempre se il periodo di permanenza sarà più lungo.