Parcheggi a Vicenza, possibili disagi alle casse nei prossimi giorni

Il gestore della sosta a Vicenza, GPS S.p.A., informa che nelle giornate di mercoledì 1 febbraio e giovedì 2 febbraio sono previsti nuovi interventi tecnici presso i parcheggi a barriera. Le operazioni sono mirate all’aggiornamento del sistema operativo dei dispositivi e soprattutto delle casse automatiche.

Questo adeguamento tecnico potrebbe comportare l’apertura delle barriere in ingresso e in uscita dei parcheggi. A seguire i tecnici inizieranno a operare gli aggiornamenti delle casse automatiche dei singoli parcheggi. Gli interventi indicati inizieranno la mattina del primo febbraio per terminare nella giornata del due febbraio.

"L’aggiornamento di tutti i sistemi operativi permetterà l’attivazione delle nuove casse automatiche supplementari proposte in gara, rendendo più agevoli i pagamenti", afferma Lodetti Alliata, amministratore unico di GPS S.p.A., aggiungendo: “Una implementazione necessaria che consentirà di aumentare il numero delle casse presenti all’interno dei parcheggi a barriera, riducendo notevolmente, nei momenti di maggiore affluenza, i tempi di attesa da parte degli utenti durante le operazioni di pagamento della sosta”.