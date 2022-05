Riqualificazione ex Centrale del latte, disponibili 20 nuovi parcheggi

Sono disponibili i primi 20 nuovi stalli per la sosta dei veicoli nell'area dell'ex Centrale del Latte oggetto di una completa riqualificazione. I posti auto sono stati ricavati in corrispondenza dell’area tra via Medici e via Mentana, vicino alla palazzina dove sarà trasferita la guardia medica dell'Ulss. Due di questi stalli sono destinati alle persone con disabilità e altri due ai mezzi di pronto soccorso.

Si può sostare per massimo 90 minuti dalle 8 alle 20, tutti i giorni, nel lato dei civici pari di via Medici, a partire dall’incrocio con via Goito verso via Mentana. Con l’occasione, sono stati istituiti anche tre nuovi attraversamenti pedonali, due in via Medici e uno in via Mentana.

"Con l'apertura di questi parcheggi gratuiti a rotazione - dichiara l'assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Matteo Celebron - cominciamo a dare una prima significativa risposta ai residenti del quartiere di San Bortolo e a chi dovrà recarsi alla nuova guardia medica, senza dimenticare gli utenti deboli della strada che hanno a disposizione tre nuovi attraversamenti pedonali. Nel frattempo le procedure relative alla nuova gara del secondo lotto stanno procedendo, con l'obiettivo di riqualificare anche la palazzina storica e l'ampia area esterna destinata a verde".

Nell’ambito dei lavori di recupero dell'area entro metà giugno saranno disponibili altri 26 posti auto, uno dei quali destinato a persone con disabilità, in prossimità della chiesa del Cuore Immacolato di Maria.