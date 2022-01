Vicenza saluta il nuovo questore Paolo Sartori

Cambio al vertice della questura berica. Oggi, lunedì 10 gennaio, si è insediato il nuovo questore Paolo Sartori che tra i vari impegni istituzionale ha avuto il primo incontro con il sindaco della città berica Francesco Rucco.

“Da parte del questore – ha affermato il sindaco Rucco – abbiamo riscontrato grande disponibilità a dare supporto all'amministrazione nell’ambito delle competenze di ordine pubblico che sono proprie delle forze dell’ordine. Dal canto suo la polizia locale è pronta a collaborare, come sempre fatto, soprattutto in materia di micro spaccio e antidegrado. Piena disponibilità dal questore anche rispetto ai controlli, che saranno capillari, sui locali in merito alle violazioni amministrative e alla somministrazione di alcolici ai minori. Si prospetta quindi una collaborazione assolutamente fattiva”.

Gli auguri di buon inizio sono arrivati anche dalla Regione Veneto: “Inizia un lavoro duro e prezioso nel quale, ovunque possibile sulla base delle rispettive competenze, troverà la Regione al suo fianco”, ha dichiarato il presidente Luca Zaia.

“La già lunga e prestigiosa carriera di Sartori – aggiunge Zaia – è di per sé una garanzia di efficacia ed efficienza del lavoro che svolgerà. Sicurezza e legalità sono un bene primario di tutta la comunità civile, e troveranno nel Questore Sartori un difensore concreto ed esperto. Gli auguro di ottenere i migliori successi”.