"Dovremmo essere sempre scortate", Paola Di Benedetto e la paura a girare per strada da sola

"Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante. Che poi dopo una certa ora, parliamone: sono le 21:30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppo di omuncoli che fanno del cat calling da brividi", la vicentina Paola Di Benedetto racconta sui social la sensazione di disagio che prova nell'attraversare le strade di Milano, sua città di adozione ma non solo. "Siamo nelle condizioni di dover prevedere sempre di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi - ha aggiunto la conduttrice radiofonica - Altrimenti? L'alternativa è la paura. Solo la paura".

"Ci tenevo anche a farvi vedere i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati da parte degli uomini. Perché non è giusto fare di tutta l'erba un fascio. E ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore", ha aggiunto poi Di Benedetto. E infine il racconto del disagio provato a girare in metro la sera: "Beh io ieri ero a Milano e avevo paura di girare in certe stazioni della metro o in centrale dopo una certa ora, posso solo immaginare cosa sia per una donna".

Paola Di Benedetto ha lasciato ben presto Vicenza per inseguire i suoi sogni. Da ex Madre Natura è passata poi ai reality, prima con l'Isola dei Famosi e poi con il Grande Fratello Vip dove ne è uscita da vincitrice. Il suo presente è diviso tra radio (dove svolge il ruolo di speker radiofonica) e conduzioni.

Il suo nome è spesso finito al centro della cronaca rosa per la sua lunga relazione con il cantante Federico Rossi, ma anche per vari flirt attribuitele come RKomi piuttosto che la storia attuale con il calciatore Raoul Bellanova.