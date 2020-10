Nuova vita per l'ex Madre natura: radio, convivenza e un cucciolo in arrivo

Sono trascorsi sei mesi dall'uscita vittoriosa dalla casa del Grande Fratello Vip e per l'ex Madre natura Paola Di Benedetto si sono aperte un sacco di occasioni a livello lavorativo, ma si presentano al fronte molte novità anche nella sfera privata.

Dopo aver trascorso il post Gf vip a Vicenza, nella casa dei suoi genitori, a giugno, con la fine del lockdown, ha potuto riabbracciare il suo compagno Federico Rossi e proprio con lui sta mettendo le basi per un futuro di coppia sempre più consolidato.

Nei giorni scorsi ha infatti annunciato sui social di aver trovato una casa nuova nella quale si trasferirà con il suo compagno e a chi aveva insinuato che i due fossero in crisi ha risposto: "Non vi preoccupate va tutto bene” anzi, ha annunciato che nella loro nuova abitazione saranno in tre. A dicembre infatti arriverà Cannella (anche se sul nome il cantante non è molto d'accordo), una gattina tigrata.

E per quanto riguarda il lavoro, durante l'estate ha realizzato con Paolo Ciavarro e Giulia Salemi "Disconnessi On The Road", un programma tv in onda su Italia 1, alla scoperta di posti pazzeschi sul territorio nazionale: la Val Trebbia e le Grotte di Rescia in Lombardia, le Cascate di Montegelato nel Lazio, le Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania. Ora invece la vediamo on air su Rtl al fianco di Massimo Parisi nella versione del fine settimana di “Miseria e Nobiltà”.