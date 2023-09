Miss mamma italiana evergreen 2023, premiata una vicentina

Nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, si è tenuta domenica 24 settembre la Finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”. 28 le mamme finaliste, che hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in varie prove creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità.

La fascia è andata ad Anna Maria Amodio, 56enne romana, mentre il titolo "simpatia" è andato a Paola Comerio, 60 anni, collaudatrice, di Zanè, mamma di Stella, Gianmarco e Greta, di 37, 35 e 31 anni.

Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni, capitanate da Viviana Aldrigo “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”, le quali hanno fatto passerella con i capi dell’atelier “Modàh”.