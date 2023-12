Il "pandoro gate" di Chiara Ferragni diventa un'opera di EvyRein

Su un muro del quartiere Arcella di Padova è apparsa un'opera realizzata da Evyrein, il celebre urban street artist originario di Schio, che rivisita il caso "pandoro" di Chiara Ferragni.

Il murles vede protagonisti Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale al centro dello "scandalo" per falsa beneficenza (con la vendita del pandoro PinkChristmas, venduto a 9 euro, si sarebbero dovuti raccogliere i fondi per i bambini malati del Santa Margherita di Torino, ma la donazione era stata fatta dalla sola Balocco mesi prima e di fatto l'incasso della vendita è andato a Ferragni e c.) e il marito Fedez.

Un poster a grandezza naturale incollato su un muro di una casa in via Pirano, con la scritta «Attenzione pickpocket!» chiaro rimando al grido anti borseggio, che ha fatto il giro del mondo, lanciato da una veneziana per allertare la presenza di borseggiatori.