«La comunicazione educativa dopo due anni di pandemia»

«Che cosa resta della comunicazione educativa dopo due anni di pandemia?» È questo il quesito attorno al quale ruota la serata di approfondimento promossa da «Scuola in presenza»: una associazione berica aderente alla «Rete nazionale scuola in presenza». L'evento è in calendario domani 24 novembre alle ore 21 presso la sala convegni del Patronato Leone XIII a Vicenza nella sede di contro Vittorio Veneto 1: l'ingresso è libero. Più nel dettaglio il nome scelto per il convegno è «La relazione educativa ai tempi del Covid-19». La discussione sarà animata dal pedagogista Daniele Novara, conosciuto per le sue pubblicazioni e per essere il fondatore nonché il direttore del Centro per la gestione dei conflitti di Piacenza. «L'incontro fra le persone passa attraverso il viso - afferma Novara in un suo recente editoriale - ma se per due anni a causa delle restrizioni legate alla pandemia questo riconoscimento reciproco e? stato sospeso, che ne e? stato dei processi di immedesimazione e condivisione tra alunni e maestri? Ed oggi si puo? davvero parlare di ritorno alla normalita?». Il rilievo del direttore più nel dettaglio è richiamato in una breve nota diramata il 2 novembre per l'appunto dalla associazione Scuola in presenza Vicenza. Il cui presidente Paolo Arcaro sempre nello stesso dispaccio dichiara che «la nostra proposta di incontrarci e di parlare di questi temi nasce dalla necessita? di difendere i ragazzi e di promuovere una cultura educativa che coinvolga tutti gli adulti e non soltanto docenti e genitori».