Palazzo Thiene, proposta di locazione da 180mila euro l'anno

Lo scorso 12 gennaio è pervenuta in Comune una richiesta di interesse alla locazione della parte di Palazzo Thiene adibita ad uffici ed ex sede storica della Banca Popolare di Vicenza, ora in liquidazione coatta amministrativa.

"Riteniamo possa rappresentare una doppia opportunità – fanno sapere il sindaco Francesco Rucco e l'assessore al bilancio Marco Zocca – perché l'offerta di locazione è di 185.000 euro all'anno, una cifra che corrisponde quasi alla rata del mutuo (189.711 euro annui) permettendoci, così, di rientrare dei costi sostenuti per l'acquisizione. Inoltre, l'offerta arriva da un istituto bancario per cui appare in linea con la destinazione precedente e non ci sarà necessità di stravolgere l'esistente. Altro fattore non trascurabile è la conferma dell'interesse pubblico a garantire la massima fruibilità del palazzo in una zona centrale e prestigiosa del centro storico che potrà tornare viva e frequentata. Ora si dovrà attendere l'autorizzazione alla locazione da parte della Soprintendenza e procederemo ad emettere un avviso pubblico al fine di ottenere altre eventuali manifestazioni di interesse ed avviare, in tal caso, una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del miglior contraente per il Comune".

Si tratta dei 2.934 metri quadrati destinati storicamente all'attività bancaria sui 6.572 metri quadrati complessivi del palazzo acquistato per 4.472.000 euro con atto notarile del 6 settembre del 2021.

Rimarranno separate nella gestione e non saranno interessate dall'accordo di locazione degli uffici le Gallerie che, con le loro collezioni artistiche e gli interni ricchi di apparati decorativi e affreschi, dal 15 gennaio dello scorso anno sono entrate a far parte del sistema museale civico, assegnate dall'amministrazione alla direzione dei Musei civici e Conservatoria monumenti di Vicenza.