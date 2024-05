«Paga prosciugata di seimila euro» a testa: i lavoratori contro la Fis

Grazie ad alcuni «magheggi contabili leciti sì, ma a dir poco vergognosi» la Fis, la più importante industria chimica del Vicentino, «ha predato» tra i cinque e i seimila euro a dipendente» che costituivano il premio di «produzione-partecipazione» per l'anno passato. È questo il grido di dolore che ieri 9 maggio ha portato una ottantina di dipendenti a dare vita ad un breve sciopero davanti al quartier generale della società a Montecchio Maggiore.

LE FASI SALIENTI DELLA MANIFESTAZIONE

«Attraverso un intricato gioco di partite contabili e attraverso una serie di rimandi nel pagamento di consulenze, l'attivo della Fis è stato tramutato su input dei vertici aziendali legati alla nuova proprietà. Il venir meno dell'utile ha permesso alla dirigenza di non pagare il premio che invece sarebbe scattato da contratto». Ieri a snocciolare questi concetti sotto lo stabilimento di Montecchio è stato Germano Raniero (segretario veneto del sindacato Usb) che durante la mobilitazione è stato il primo a prendere parola: mentre gli agenti della Questura e gli uomini dei carabinieri, con discrezione e da lontano, osservavano le fasi salienti di una protesta sempre pacata, iniziata alle undici e terminata un'ora dopo, a mezzodì.

«Lo hanno fatto apposta per non pagare le tasse e per non pagare i dipendenti» ha tuonato Raniero davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it (immagini raccolte in una breve video-sintesi peraltro). Non è andato troppo per il sottile nemmeno Daniele Peretto nella sua veste di delegato aziendale dei lavoratori (un Rsu in gergo).

LA STRIGLIATA

Peretto lamentandosi lungamente della scarsa propensione al dialogo da parte dell'impresa, ha parlato chiaro. «Questi signori - attacca il componente della Rsu - debbono darci quello che ci spetta. Se negli anni la Fis è divenuta la realtà che è anche grazie al lavoro dei dipendenti». Trovarsi di punto in bianco con cinque seimila euro in meno «se hai acceso un mutuo, se devi sostenere delle spese mediche improvvise o peggio se ti servono soldi per il dentista o per altri problemi di salute per chi vive di stipendio quei soldi possono fare la differenza» fa sapere Raniero che ieri ha ricordato come la querelle attorno al premio produttività non sia certo una novità.

IL PRECEDENTE

Vicenzatoday.it non più tardi del 10 febbraio 2024 aveva dato conto delle prime avvisaglie: ora però il malcontento tra i duemila lavoratori di Fis (suddivisi tra gli stabilimenti di Montecchio e Lonigo nel Vicentino e quello di Termoli in provincia di Campobasso) sta cominciando a dilagare. «La nostra busta paga è stata prosciugata di seimila euro... accusiamo l'azienda di avere azzerato unilateralmente il premio produttività già previsto. La politica dovrebbe occuparsi della vicenda visto che le elezioni europee e quelle comunali incombono». Questo era il refrain degli operai che hanno contestato in modo ordinato ma fermo le scelte del management. Ieri peraltro si sono viste parecchie bandiere della Filctem e della Uiltec (rispettivamente le sigle di Cgil e Uil che supportano i chimici) e molte bandiere del sindacato di base Usb.

MAGAGNE AMBIENTALI

E per l'appunto quanto sta accadendo a Montecchio ha un risvolto politico. La Fis infatti non solo è stata messa nel mirino dai sindacati ma pure dalla rete ambientalista veneta. Che contesta alla fabbrica una preoccupante contaminazione da Tfa e Tffa, due tipi di sostanze chimiche «cugine dei temibili derivati del fluoro noti come Pfas che a seguito dell'affaire Miteni hanno ammorbato tutto il Veneto centrale».

LA VISITA DI ALESSANDRA MORETTI

In questo contesto si colloca la visita alla Fis da parte dell'eurodeputata Alessandra Moretti avvenuta ai primi di aprile. All'epoca la democratica vicentina ebbe parole di apprezzamento verso i vertici aziendali che furono lodati sia per il modo con cui l'impresa gestisce il rapporto con i dipendenti sia per come gestisce i dossier ambientali. «Stamattina - scriveva Moretti il giorno 8 aprile sulla sua pagina Facebook mentre si faceva ritrarre (in foto) coi top manager della società - sono andata a conoscere una realtà industriale leader europea nel settore dei farmaci: la Fis. Che sviluppa e produce i princìpi attivi farmaceutici, essenza degli effetti curativi per le persone. Questa azienda, occupa migliaia di dipendenti e offre un sistema di welfare molto importante sopratutto alle donne lavoratrici. Grazie per l'impegno e l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale». Interpellata da chi scrive, da Moretti, almeno per il momento, non è giunto alcun commento.

LA STILETTATA

Ieri Raniero durante il comizio davanti alla Fis ha commentato negativamente «la capatina montecchiana» della dell'onorevole mentre i manifestanti bollavano quella uscita come una sorta di «captatio benevolentiae» in vista delle elezioni europee che ormai sono in vista del traguardo e che vedono Moretti tra i candidati del più esposti mediaticamente. Alla deputata è stato poi rinfacciato di non essersi confrontata coi lavoratori e con la rete ambientalista proprio in relazione alle magagne più volte uscite sulla stampa.

QUESTIONE LOCALE MA NON TROPPO

Chi del caso Fis (da quest'ultima, pur invitata da chi scrive a spiegare il suo punto di vista non è giunto al momento alcun commento) invece non ha ancora parlato, quanto meno in maniera adeguata al problema, è la politica locale nonostante fra poco nella cittadina dell'Ovest vicentino si voti per le comunali. A Montecchio peraltro da giorni sta tenendo banco il caso della apertura del candidato sindaco leghista Milena Cecchetto alla comunità locale bengalese. Di per sé il fatto non è visto negativamente: ma quello che ha scatenato l'ironia di una parte dei montecchiani che stanno commentando la campagna elettorale «è lo strabismo della Lega che in Europa candida il custode della razza e della famiglia tradizionale come Roberto Vannacci mentre a Montecchio una che aveva fatto le barricate contro l'assegnazione agli immigrati degli alloggi popolari, adesso cerca di assicurarsi il consenso di quella etnia per fini elettorali».

IL RIFLESSO

Un riflesso di quello che è accaduto lo si può trovare sulla pagina Facebook di Ruggero Zigliotto, volto noto nella cittadina dei castelli tra i simpatizzanti dell'autonomismo e dell'indipendentismo veneti. Il quale per sommi capi ha riportato i fatti salienti del caso: ovviamente i commenti ironici non si sono fatti attendere alimentando una campagna elettorale fino ad oggi «di basso profilo». Campagna dalla quale sono scomparsi temi scottanti del territorio, questo il giudizio che a mezza bocca circola fra i residenti, come «Fis, inquinamento, ambiente, urbanistica al collasso, consumo di suolo, grandi opere, degrado sociale, criminalità organizzata e comune.

