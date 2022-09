Padova-Vicenza, il prefetto ordina il rafforzamento dei controlli

Il Prefetto di Padova Raffaele Grassi durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha discusso dei profili di ordine e sicurezza pubblica riguardanti la partita di calcio Padova-Vicenza in programma il prossimo 10 settembre allo stadio Euganeo. Al riguardo il Prefetto, nel prendere atto delle determinazioni assunte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno del 31 agosto scorso – concernenti l’implementazione del servizio di stewarding, il rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, oltre alla vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Vicenza per il settore “ospiti” e per parte della “Tribuna Ovest” – ha disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e prevenzione ordinariamente approntati per tali eventi sportivi, secondo le modalità che saranno definite dal Questore con apposita ordinanza, anche avvalendosi dei reparti di rinforzo messi a disposizione per l’occasione.

Saranno altresì effettuati controlli straordinari sulle arterie stradali di comunicazione tra Padova e Vicenza nonché sui mezzi di trasporto pubblici che collegano le due province. Questa la dichiarazione del Prefetto al termine dell’incontro: «Sia una serata all’insegna della passione per lo sport, nel rispetto delle regole ed evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza».