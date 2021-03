Coronavirus, troppi casi: sospese le visite negli ospedali

La direzione dell'Ulss 8 Berica comunica che, alla luce dell’incremento dei casi Covid riscontrati nel territorio, in via precauzionale sono sospese tutte le visite ai degenti ricoverati negli ospedali del territorio dell'azienda ospedaliera, fatta eccezione per le visite dei genitori ai figli ricoverati nei reparti di Pediatria, per le visite ai malati terminali e per le situazioni particolari a giudizio dei direttori dei reparti.

In Ostetricia rimane la possibilità per i padri di assistere alla fase finale del parto, con adeguati dispositivi di protezione e previa esecuzione di un tampone. Dopo il parto i papà potranno accompagnare il neonato al Nido e assistere alle prime procedure di assistenza, nelle due ore successive, per poi affidarlo alle amorevoli cure del personale e a quelle della madre.

L'Ulss 8 invita i cittadini alla massima collaborazione al fine di contribuire a tutelare la salute pubblica.