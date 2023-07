Ospedale di Asiago, inaugurata Cardiologia Riabilitativa 

È stata inaugurata lunedì mattina, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitaria Manuela Lanzarin insieme alla Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana e ai rappresentanti dei Comuni dell’Altopiano, la Cardiologia Riabilitativa dell’ospedale di Asiago. Il servizio ha preso il via ufficialmente dal mese di maggio, inizialmente con 4 posti letto destinati a raddoppiare già dal mese di settembre, e la possibilità di crescere ulteriormente fino ad arrivare gradualmente a 10 posti letto. «Oggi celebriamo un altro importante traguardo raggiunto per l’ospedale di Asiago - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - la Cardiologia Riabilitativa era stata attivata nel novembre del 2008 ad Asiago e l’attività di ricovero era stata sospesa nel 2020; oggi riattiviamo questo servizio e lo facciamo su solide basi, grazie alle dotazioni garantite dal nuovo ospedale e alla presenza di un’equipe multidisciplinare competente e molto motivata. La Cardiologia Riabilitativa garantirà la possibilità di una riabilitazione vicino a casa per i pazienti cardiologici residenti in primis nella nostra Ulss, senza più la necessità per loro di spostarsi in strutture lontane e quindi difficili da raggiungere anche per i familiari in visita, ma allo stesso tempo questo nuovo reparto contribuirà a rendere più attrattivo l’ospedale di Asiago anche rispetto a pazienti provenienti da altre Aziende e altre province, come dimostrano i ricoverati in queste prime settimane».

I posti letto sono collocati al 2° piano, all’interno del reparto di Medicina diretto dalla dott.ssa Mirca Lagni, in un’area dedicata dotata di tutti i confort e le caratteristiche per un percorso di riabilitazione; il tutto in collaborazione anche con i fisioterapisti dell’U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale di Asiago con uno staff di infermieri competenti nella gestione di questa tipologia di pazienti. Il servizio è rivolto ai pazienti che hanno subito un evento cardiologico acuto oppure un intervento di Cardiochirurgia, quindi trasferiti dai centri hub o dalle cardiologie aziendali. Per tutti, la presa in carico è sempre multidisciplinare, con il coinvolgimento di cardiologici, fisiatri e fisioterapisti, psicologi, dietisti e specialisti della Medicina, che insieme definiscono e attuano per ciascun paziente un percorso riabilitativo personalizzato.

«In genere il ricovero avviene direttamente tramite trasferimento dai reparti di Cardiochirurgia o Cardiologia - spiega il dott. Gianluca Toffanin, responsabile della Cardiologia Riabilitativa di Asiago - e subito il paziente viene valutato da tutte le figure sanitarie del team, con indagini cliniche e strumentali. Sulla base delle informazioni raccolte viene stilato un profilo di rischio cardiovascolare e viene definito il progetto riabilitativo, che è sempre personalizzato». Durante il periodo di degenza, il programma prevede ogni giorno al mattino una valutazione medica, una prima sessione di attività fisica con i fisioterapisti e un incontro informativo di gruppo, quindi nel pomeriggio una seconda sessione di attività in palestra, accertamenti clinici e il colloquio con lo psicologo. La degenza dura generalmente due settimane, con la possibilità di arrivare a tre settimane in caso di necessità. Al momento della dimissione tutti i pazienti ricevono una relazione sanitaria contenente i dati del ricovero, i risultati degli accertamenti più significativi e il programma dei controlli clinici da effettuare, oltre a tutte le indicazioni per la modifica degli stili di vita (dieta personalizzata, programma di attività fisica a lungo termine, consigli sulla gestione dello stress e dell’ansia).