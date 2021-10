Oscar green, premiata l'idea innovativa di Elisa Bevilacqua e il suo Orto del benessere

Giovani talenti dell’agricoltura protagonisti della rivoluzione gentile dei campi. Ottanta concorrenti hanno partecipato in Villa Godi Malinverni - prima dimora progettata dall’architetto Palladio - a Lugo di Vicenza alla finale del contest che ha decretato i vincitori suddivisi in sei categorie: Campagna Amica, Sostenibilità e Transizione Ecologica, Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, Impresa Digitale.

Tra le vincitrici anche la vicentina Elisa Bevilacqua, che insieme a Paola Campanaro hanno dato vita a Nutrimente, l'orto del benessere. Con il loro progetto hanno messo insieme agricoltori e nutrizionisti per sottolineare che mangiare locale, secondo stagione è cultura, educazione e soprattutto salutare.

Il centro clinico “La Quercia” con le aziende agricole di Campagna Amica promuovono un progetto è un progetto di positiva sinergia che parte da una visione multidisciplinare dell’alimentazioine e dei rapporti in famiglia e tra le persone. Obiettivo valorizzare i benefici della nutrizione consapevole, educando alla scelta delle risorse del territorio in un abbraccio tra psicologia e agricoltura per promuovere corretti stili di vita ad ogni età.

Nel corso dell’evento sono stati presentati alcuni dati relativi a giovani e mondo agricolo in Veneto. Secondo i dati elaborati dal Programma di Sviluppo Rurale i 2.000 neo imprenditori insediatisi durante il quinquennio di finanziamento hanno investito 300 milioni di euro per migliorare le performance aziendali. In termini di dimensione economica emerge che le imprese agricole guidate in Veneto dagli under 40 sfiorano una dimensione economica pari a 250.000 euro, contro 80.000 euro della media italiana. Il divario, però, salendo per classi di età, diminuisce notevolmente, a significare che le realtà condotte da giovani sono più dinamiche.