Orso avvistato sull'Altopiano, verifiche in corso

Scatta l'alert orso anche sull'Altopiano di Asiago. Una foto scattata da due amici nei boschi della zona Barenathal-Granezza, nel Comune di Lusiana Conco, fanno pensare che l'animale si aggiri sull'Altopiano.

I due vicentini erano in zona per recuperare reperti bellici quando in lontananza hanno visto una sagoma le cui fisicità lasciano pensare che si tratti di un orso. Dell'avvistamento sono stati informati subito i Carabinieri forestali che stanno ora effettuando delle verifiche per accertare la presenza dell'animale o meno.

Dati i recenti fatti di Trento non si potrebbe escludere la presenza dell'orso data la vicinanza geografica ma saranno poi gli esperti a dare ragione o meno a questo avvistamento.