Caso D'Agostino? «Non ci sono gli estremi per richiedere il diritto all'oblio»

Dopo le critiche al vetriolo nei confronti della vicentina Gemmo spa da parte dei genitori di Salvatore D'Agostino, il ragazzino molto folgorato nel Messinese per la scomparsa del quale la ditta vicentina è processo per omicidio colposo, la vicenda ha suscitato clamore sui quotidiani veneti, siciliani e perfino nazionali. Soprattutto ha destato scalpore, specie sui social network, la pretesa avanzata da Sveva Antonini, legale bolognese del colosso dell'impiantistica con base a Arcugnano nella provincia berica. L'avvocato felsineo infatti per conto della ditta nelle scorse settimane, richiamando la disciplina sul «diritto all'oblio», aveva chiesto a parecchie testate, in diversi casi con successo, di rimuovere dal web ogni notizia sulla vicenda che interessava la Gemmo perché lontana nel tempo. I familiari della vittima però con una nota al curaro diramata il 24 agosto dai loro legali avevano definito tale richiesta giuridicamente insostenibile: sia perché il decesso risale al 2016 e sia perché il processo è in corso. Non solo i D'Agostino avevano stigmatizzato tale iniziativa pure sulpiano etico: considerandola alla stregua «di un insulto» alla memoria del figlio morto folgorato davanti a una chiesa di Gaggi nel 2016. Ieri 26 agosto però sull'argomento ha detto la sua il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

LA PAROLA A GARGANO

Interpellato per l'appunto ieri da Vicenzatoday.it Nicola Gargano, presidente dell'Odg veneto, ha commentato la novità in relazione al tema della tutela della libertà di stampa. La domanda dei legali finalizzata ad oscurare (in subordine rimuovendone la indicizzazione dal web) gli articoli sulla Gemmo pubblicati su internet, era infatti andata a segno non solo presso una delle più importanti agenzia di stampa del Belpaese: ma a dare seguito alla richiesta così invisa alla famiglia è stato anche uno dei più diffusi quotidiani delle Venezie. «La questione - commenta il presidente - non è di nostra diretta competenza e quindi non possiamo intervenire sul caso concreto. Quello che possiamo dire è che la regola generale prevede che qualora sussista ancora l'attualità della notizia, e quindi un suo interesse pubblico, non ci sono gli estremi, nonostante il tempo trascorso, per richiedere il diritto all'oblio».

UN TEMA DIBATTUTO

Si tratta di parole precise che, specie sui social media ma anche tra i cronisti, hanno fatto da contorno ad una polemica già in atto da tempo, attorno alla disciplina del diritto all'oblio: la quale sia in settori dell'opinione pubblica sia in molti settori del mondo dell'informazione viene considerata una disciplina punitiva nei confronti della libertà di stampa, della libertà di cronaca e di quella di critica, soprattutto perché la sua formulazione lascerebbe troppi margini interpretativi alla magistratura che deve applicarla.

LA DISCIPLINA

La disciplina infatti trae il suo fondamento, tra le altre, da un pronunciamento della Corte di giustizia europea, da un regolamento Ue e da un regolamento del Garante italiano della privacy. Si tratta però di pronunciamenti che non di rado vengono maneggiati in maniera ultronea da parte di non pochi avvocati che in modo più o meno surrettizio cercano di usare tali nozioni semplicemente per dare una ripulita alla reputazione dei loro assistiti rispetto a notizie imbarazzanti pur quando mancano i presupposti. Il che spesso e volentieri ha scatenato la reazione veemente dei giornalisti più attenti al problema, anche in considerazione del fatto che quello della cosiddetta reputazione digitale è divenuto un vero e proprio business per esperti informatici e legali.

Ad ogni modo la vicenda penale, il processo è solo all'inizio, è tuttòra nel vivo. La prossima udienza è in calendario al tribunale di Messina il 23 novembre. In questo contesto non è ancora chiaro quale sarà la posizione assunta dagli imputati che due giorni fa, alla richiesta di un commento da parte di chi scrive, non avevano risposto. A non aver risposto era stato anche l'avvocato Antonini, il legale che per l'appunto aveva dato corpo alla richiesta dei propri patrocinati. Allo stato attuale non è chiaro se l'iniziativa del team legale ingaggiato da Gemmo abbia o meno scatenato la reazione di qualche testata bersaglio della richiesta. La quale testata avrebbe peraltro il diritto di segnalare l'accaduto all'ordine degli avvocati di Bologna e finanche alla magistratura penale.

L'EX LÙNAPOP E LA PALADINA BOLOGNESE DEI DIRITTI DIGITALI

Ma chi è Sveva Antonini? Di natali piacentini, ma attiva e molto nota presso il foro di Bologna, l'avvocato ha acquisito una certa visibilità per i suoi interventi sul web in tema di diritti diritti digitali e di diritto all'oblio. Allo stesso tempo la professionista da tempo rimarca l'importanza del terzo settore tanto che al quotidiano ilPiacenza.it nel 2021 aveva dichiarato che «Il volontariato è terapeutico per l'anima».

Ad ogni buon conto stando al portale Sopravvivenzamusicisti.it Antonini è un avvocato «specializzato in proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie». Dal 2003 è tra gli animatori della società Tutela digitale (che come ricorda l'agenzia di stampa Agi è stata fondata assieme all'ex chitarrista dei Lùnapop Gabriele Gallassi) dedita alla eliminazione «di contenuti illeciti dal web». La 48enne, si legge appresso nel portale, ha fondato «lo studio legale Idealex per la tutela e la promozione delle arti». Ancora, lo stesso portale spiega come la professionista sia relatrice «in numerose conferenze in Italia, Svizzera, Spagna e Giappone». Di più il legale felsineo «ha insegnato presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza Entertainment law»: fuori dagli anglicismi, diritto dello spettacolo.