Sei nuovi preti per la Chiesa di Padova: ordinazione per il vicentino don Dario

Campane a festa sabato 28 maggio per la Chiesa di Padova che celebra e festeggia l’ordinazione presbiterale di sei diaconi del Seminario Maggiore. La celebrazione si terrà in basilica Cattedrale a Padova, con inizio alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) e sul canale 11 di Telenuovo nella piattaforma Telenuovo Play.

Trai sei diaconi che diventeranno preti c'è anche don Dario Marchioretto, classe 1981, originario della parrocchia di San Giorgio di Perlena, frazionedi Fara Vicentino. Prima di entrare in Seminario ha studiato come perito industriale in elettronica, e poi ha lavorato per alcuni anni. È entrato nel 2017 a Casa Sant’Andrea, per poi passare in Seminario Maggiore nel settembre dello stesso anno. Negli anni di formazione ha prestato servizio nelle parrocchie di San Giacomo in Romano d’Ezzelino, Sant’Eufemia e San Leonardo in Borgoricco, Ss. Pietro e Paolo in Zané. In quest’ultima ha svolto il suo servizio diaconale.