Ordinanza no alcol, il Comune prosegue con la linea dura: divieto di consumo fuori dai locali

Il sindaco Francesco Rucco ha firmato un'ordinanza con la quale viene vietato, da oggi al 31 maggio compreso, il consumo di bevande alcoliche all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono esclusi dal divieto i locali sede di pubblici esercizi, i plateatici e i luoghi di somministrazione allestiti nelle manifestazioni e nei mercati.

“Al fine di evitare assembramenti incontrollati in città e nel centro storico, soprattutto in questa fase di ripresa degli eventi che erano stati sospesi durante la pandemia – spiega il sindaco Francesco Rucco –, abbiamo deciso di ripristinare il divieto di consumo di alcol nei luoghi pubblici non autorizzati, rispondendo anche ad una precisa richiesta degli operatori della ristorazione e somministrazione”.

“Si tratta di uno strumento utile per regolare il consumo di bevande alcoliche sul territorio comunale – precisa l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – a tutela del decoro cittadino e della quiete pubblica, soprattutto dei residenti”.

L'importo previsto per il pagamento della sanzione in misura ridotta è pari a 200 euro.