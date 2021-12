Coronavirus, contagi in aumento: sindaco dispone obbligo di Ffp2 negli ambienti chiusi

In conseguenza dell’aumento dei contagi da Covid-19 il sindaco Matteo Mozzo ha emesso una nuova ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021 che prevede l’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale, dove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro; l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 in occasione di qualsiasi tipologia di eventi aperti al pubblico che si svolgano in locali al chiuso; la riduzione all’80% della capienza per quanto riguarda le sale comunali al chiuso.

L'ORDINANZA

“Il forte aumento dei contagi nel territorio dell’Ulss7 Pedemontana ci impone di intensificare le misure di contenimento con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale non solo al chiuso e con la riduzione delle capienze degli spazi comunali – conferma il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Vogliamo salvaguardare il più possibile le festività, permettendo di vivere in sicurezza i momenti di comunità. È una fase molto delicata che richiede l’impegno di tutti”.