Fuori "On the way home", il nuovo singolo di Stefano Nardon

Dal 1° gennaio 2023, sulle principali piattaforme di streaming e download (Spotify, Apple Music, SoundCloud...), è disponibile On the Way Home, il nuovo singolo del cantautore Stefano Nardon.

Il brano, caratterizzato da un sound fresco e divertente all’ascolto, segna l'inizio di carriera dell’artista come solista, dopo aver pubblicato un album un’ ep con il gruppo jazz Sticky Brain, in cui aveva il ruolo di compositore, tastierista e cantante. Ora l’artista avverte la necessità di cominciare un nuovo percorso musicale dal carattere soul in cui la voce è protagonista.

Il brano è stato composto e successivamente registrato in una casa in montagna in Trentino con una sola chitarra e poi arrangiato interamente dall’artista con la partecipazione del batterista Alessandro Barbieri.

Il master e il mixing è stato fatto nel Basement Studio di Federico Pelle a Vicenza. Le grafiche e il management sono state gestite da Veronica Bortignon in arte “The Bloom Gal”.

Il cantautore ha composto il brano prendendo ispirazione dalla musica e dalle persone che gli stanno attorno. Queste le parole dell’artista: “Se penso alla musica mi sento a casa, in quanto è sempre stata presente nella mia vita. Entro sempre in contatto con chi mi ascolta e quindi non importa dove mi trovo. Attraverso la mia musica mi sento vicino alle persone, nonostante le distanze.”