Omicidio Gugole, la comunità della Pieve si stringe in preghiera

A pochi giorni dall'omicidio dei coniugi Gugole, la comunità di Chiampo è ancora sgomenta per quanto accaduto lo scorso 17 marzo nella palazzina di via Villaggio Marmi dove Sergio e la moglie Lorena hanno incontrato la morte per mano del loro unico figlio Diego.

Nella giornta di sabato, il comunitato di quartiere della Pieva di cui Lorena Zanin faceva parte ha voluto stringersi in preghiera davanti alla grotta di Lourdes. Una folla silenziosa ha raggiunto il luogo sacro e ha recitato il Santo rosario per ricordare i suoi concittadini ed amici.

Per molti anni Lorena, mamma di Diego Gugole, aveva preso parte alle varie attività proposte dal comitato tra cui la tradizionale sagra dell'Assunta.

Ancora da fissare data e ora del funerale, nell'epigrafe affissa si menziona unicamente al fatto che l'ultimo saluto ai coniugi sarà dato nella chiesa del Beato Claudio, alla Pieve di Chiampo.