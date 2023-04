Omar Pedrini ricoverato al San Bortolo: intervento al cuore riuscito

Nuovo intervento al cuore per il cantante Omar Pedrini che ancora una voltasi è affidato alle mani esperte della Cardiochiurgia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. "Mercoledi 29 Marzo Omar ha affrontato una delicata operazione cardiaca all’ospedale S. Bortolo di Vicenza - si legge in un post condiviso dallo staff dell'ex leader dei Timoria - L’ intervento, che chiude il ciclo dei cinque programmati negli ultimi due anni, condotto dal dott. prof. Loris Salvador e dalla sua equipe ha avuto l’esito sperato e il nostro “leone bresciano” lo ha superato con forza e serenità".

La malattia

La star della musica italiana aveva infatti raccontato di aver stato scoperto un affaticamento cardiaco importante: "Ho un cuore un po’ ipertrofico, più grande del normale", aveva dichiarato in una recente intervista svelando di aver subito sei interventi.

"Nonostante il rapporto schietto con voi - continua la nota - non ci sembrava il caso di preoccuparvi per l’ennesima volta e abbiamo mantenuto la privacy, certi che abbiate compreso. Ora lui è vigile e ben assistito, pronto per la riabilitazione in un’altra clinica che gli permetterà di ripartire con energia nuova e col motore ben assicurato. Presto farà un comunicato a modo suo per ringraziare gli amici piu’ stretti che hanno pregato per lui e rassicurare tutti quelli che gli vogliono bene, anche in occasione della imminente S.Pasqua".