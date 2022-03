Gli attivisti della rete ecologista occupano l'ex Lanerossi

Gli attivisti, inizialmente una ventina, del «Meeting europeo per la giustizia climatica e sociale» oggi 13 marzo, attorno alle otto del mattino, hanno occupato l'area dell'ex fabbrica Lanerossi in zona Ferrovieri a Vicenza in cui «verra? ospitata l'ultima assemblea plenaria» dello stesso meeting. Lo riferiscono gli stessi attivisti gli attivisti in una nota diramata stamani. I tavoli di lavoro «previsti» nell'ambito della iniziativa, hanno toccato temi vari che riguardano «la giustizia climatica, la critica al colonialismo» e le tematiche legate al razzismo e all'antirazzismo. «Per l'ultima tappa del meeting» si spiega altresì nella nota diffusa nel pomeriggio da Marco Zilio, uno dei volti noti del centro sociale berico «Il Bocciodromo», si e? invece voluto dare un segnale forte «contro grandi opere, cementificazione e consumo di suolo».

L'area «dell'ex Lanerossi - precisano gli estensori - verra? travolta dal progetto Tav. È prevista la costruzione di una nuova strada che attraversera? il quartiere dei Ferrovieri portando altro inquinamento in citta?. All'interno dell'ex fabbrica sorgera? un cantiere di 11.400 metri quadri che verra? utilizzato come parcheggio mezzi e stoccaggio di materiali da costruzione riducendo quella superficie all'ennesimo piazzale di cemento. Con il progetto Tav a Vicenza sorgeranno molti nuovi cantieri che consumeranno suolo e grandi quantita? di energia, per scaricare sulla citta? enormi quantita? di anidride carbonica e polveri sottili».

Appresso un'altra considerazione: «Il disagio per le persone che saranno costrette a convivere con questa realta? per almeno dieci anni sara? enorme; il bilancio climatico si preannuncia estremamente svantaggioso visto che si calcola che i gas serra? immessi in atmosfera per la costruzione di quest'opera verranno ammortati in piu? di cinquant'anni. Stiamo vivendo il collasso del clima: ed e? fondamentale fermare la costruzione di grandi opere inutili e costose. Con l'occupazione di oggi - questa la chiusa - le attiviste e gli attivisti hanno voluto dare un chiaro segnale: l'area della Lanerossi, come il resto del territorio, verrà difesa da chi vuole trarre profitto dalla cementificazione selvaggia. Chiunque provera? a distruggere l'ambiente con cemento e grandi opere dovra? fare i conti con una strenua resistenza». L'occupazione dovrebbe terminare in tarda serata.