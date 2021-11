Obbligo vaccinale, l'ipotesi sul tavolo del Governo: ma Zaia non è d'accordo

La quarta ondata di Covid sta soffiando sull'Europa e mentre l'Austria ha già deciso che da febbraio 2022 imporrà l'obbligo vaccinale, in Italia la cosa è oggetto di discussione. L'ipotesi è sul tavolo, mentre il Governo sta lavorando al cosiddetto "Green Pass rafforzato". Sull'obbligatorietà del vaccino non tutti i presidenti delle Regioni sono d'accordo. Tra i contrari, il Governatore del Veneto Luca Zaia, per il quale sarebbero molto più efficaci i provvedimenti restrittivi per i no-vax e la lotta contro le fake-news.

Il presidente della Regione Veneto, in un'intervista a Repubblica, domenica ha dichiarato: «Cosa intendiamo per obbligo? Portare le persone con la forza pubblica a fare il vaccino? L’obbligo è stato introdotto per undici vaccini dalla ministra Lorenzin nel 2017 e non mi risulta che tutti i genitori immunizzino i loro figli. Il cento per cento non esiste in nessuna campagna, perché residua sempre una parte che si oppone per ribellismo o paura», aggiungendo: «I No Vax non mi piacciono. La loro libertà finisce nel momento in cui mettono a rischio la salute altrui. Le piazze piene di gente senza mascherina sono spot negazionisti».

Un concetto ripetuto da Zaia anche durante la trasmissione "Che tempo che fa", del quale è stato ospite: «L'obbligo vaccinale cos'è? L'accompagnamento coatto alla vaccinazione? L'ammanettamento, l'arresto per la vaccinazione? Qualcuno lo dica». Piuttoso, per il governatore, meglio i divieti per chi non si è vaccinato: «Qualcosa va fatto in quel senso. L’ospedale è anche di chi non ha il Covid. Tra lunedì e martedì ne parleremo con Draghi e Speranza nella riunione con i governatori. Dobbiamo prendere atto da un lato che non dobbiamo chiudere, e dall’altro tutelare coloro che si sono vaccinati».

Per adesso, in Europa, l'Austria è l'unico Paese a introdurre l'obbligo vaccinale a partire dal 1° febbraio 2022. Ma con il virus che corre, quella che solo pochi mesi fa sembrava una soluzione estrema - il vaccino obbligatorio per tutti - potrebbe essere adottata anche da altre nazioni tra cui l'Italia.

Il governo, non è un segreto, sta lavorando ad un nuovo decreto per rendere ancora più stringenti le regole sul green pass e ridurre allo stesso tempo la durata del certificato verde da 12 a 9 mesi. Da più parti però viene auspicata una stretta ancora più decisa. A favore dell'obbligo vaccinale si è schierato nelle ultime ore il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha definito questa strada "una necessità" e non più "un'opzione". «Quanti morti devono esserci ancora perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa?» è la domanda che si pone il presidente della Sicilia.

Musumeci non è il solo a invocare l'obbligo. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. «Bisogna togliere ogni alibi non solo a questi irresponsabili del ‘tanto peggio, tanto meglio', ma anche a chi si dice favorevole ai vaccini e contrario al green pass" ha fatto sapere la senatrice. "Una contraddizione in termini di fronte a cui la strada maestra è l'introduzione per legge dell'obbligo vaccinale, che a questo punto diventa l'unica arma efficace per convincere gli indecisi».

È possibilista anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha ipotizzato la strada dell'obbligo solo "per alcune categorie come alcune fasce d'età over 50 e over 60 dove ci sono molti concittadini che non si sono vaccinati e alcune categorie a stretto contatto con il pubblico".

Il governo punta sul green pass rafforzato

Insomma, la strada che porta all'obbligo è tutt'altro che sgombra di insidie. Del resto, se è vero che in passato lo stesso premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza erano apparsi possibilisti, il governo sembra oggi più orientato ad introdurre un green pass rafforzato: con le nuove regole i non vaccinati verrebbero esclusi da ristoranti, palestre, teatri e cinema ed altri luoghi "ricreativi", mentre i tamponi darebbero diritto al certificato verde solo per lavorare. Una soluzione che probabilmente all'interno della maggioranza viene vista come la più efficace a convincere gli scettici, ma anche come un compromesso utile ad esacerbare meno le tensioni sociali.

Non è detto tuttavia che una forma di obbligo non possa essere introdotta per alcune categorie di lavoratori, come suggerito dal sottosegretario Costa. Per il coordinatore del Cts Franco Locatelli se quella messa in pratica dall'Austria appare "un'opzione estrema", molto meno peregrina è l'ipotesi di "considerare forme di obbligo vaccinale per alcune categorie professionali, in particolare chi assiste o è a contatto con il pubblico, ad esempio, oltre agli operatori sanitari, forze ordine, dipendenti della pubblica amministrazione e insegnanti, pur essendo queste categorie certamente connotate da un'elevata percentuale di vaccinazione".