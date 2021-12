Obbligo di mascherina in centro: un altro Comune si allinea al provvedimento anti Covid

Dalla mezzanotte dle 4 dicembre scatta a Schio l'obbligo dell'utilizzo di mascherina all'aperto in centro. É questo l'effetto dell'ordinanza emessa dal sindaco Valter Orsi per far fronte all’aumento di contagi da Covid–19. Il provvedimento sarà in vigore sino al 6 gennaio 2022.

L'area interessata dall'obbligo di mascherina è quella di via Marconi, via Btg Val Leogra, via Baccarini, Piazza Statuto, Portego Garbin, via Pasini, via Monte Ciove, piazzetta IV Novembre, via Pasubio, Piazza Falcone Borsellino, Largo Fusinelle, Galleria Conte, Galleria Petange, via G. Garibaldi, Piazzetta Garibaldi, via Castello, Piazza Rossi, via Cavour, via Carducci, via Capitano Sella, Piazza Almerico Da Schio, via Rompato, via Baratto, Galleria Landshut, Galleria Kaposvar, Galleria Duomo e via F. De Pinedo.

La violazione prevede una sanzione da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.