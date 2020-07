Daveede interpreta Forrest Gump nel nuovo video “Se tu ci crederai”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

"Vogliamo lasciarci abbattere dalle difficoltà della vita o vogliamo reagire superando e affrontando le difficoltà?" Parte da qui il cantante Soul Daveede che propone il nuovo singolo “Se tu ci crederai”.

Prodotto a sei mani da Daniel Mendoza, Soul Flake e Alan Micheal Music, il brano é un invito a credere e a non mollare mai. Un incoraggiamento a tutti coloro che si trovano ad affrontare una situazione difficile e si abbattono credendo di non potercela fare.

Il video, diretto da Virginia Pavoncello per Second Life Videos, rende omaggio a “Forrest Gump”, uno dei film più adatti a rappresentare con la sua storia un esempio di come una persona apparentemente sfortunata può rileggere creativamente le proprie difficoltà, riuscendo a fare della propria vita qualcosa di straordinario per sé e per gli altri.

“Se tu ci crederai”, brano R&B dalle sonorità new jack swing di Michael Jackson e Bobby Brown con un pizzico di armonie vocali che strizzano l’occhio ai Boyz2men, é disponibile nei maggiori store online e farà probabilmente parte del prossimo disco ufficiale dell'artista per Street Label Records.